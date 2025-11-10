26. İzmir Kısa Film Festivali sona erdi

BU yıl 26'ncısı düzenlenen İzmir Kısa Film Festivali'nde dereceye giren filmlere ödülleri törenle verildi. Festivalin son gününde yönetmen ve yazar Selman Nacar, oyuncu Gonca Vuslateri, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Setimedia Kurucu Ortağı Tuğbek Öleksöyleşi ve atölye çalışmalarıyla tecrübelerini genç sinemacılarla paylaştı. Söyleşi ve atölye çalışmalarının ardından İzmir Mimarlık Merkezi'nde festivalin ödül töreni düzenlendi. Uluslararası kurmacada "On the Way" birinci, "Night of Passage" ikinci ve "No Skate" ise üçüncü oldu. Ulusal animasyonda "Kirpik", ulusal belgeselde "Pirlerin Düğünü", ulusal kurmacada ise "Ölüm Bizi Ayırana Dek" en iyi film seçildi.