İzmir'de boşandığı kadını tehdit edip, boğazına bıçak dayamıştı: Kan donduran olayda yeni gelişme

Olay, 17 Temmuz'da meydana geldi. Ünal K., iddiaya göre boşandığı M.A.'ya tehdit içerikli mesajlar attı. Ardından da telefonla arayarak 'Hesabını vereceksin bu böyle kapanmayacak, dişe diş, kana kan. Ben şimdi başlıyorum, bundan sonra her şeye hazır ol. Beni aldattın, elimde belgeler var, çocuğumu da alacağım göreceksin" diyerek tehditlerine devam etti. M.A. mesajların ardından şikayetçi oldu. Bir gün sonra Ünal K., telefonla arayıp, çocuğunu görmek istediği gerekçesiyle M.A.'nın yaşadığı eve gitti. Kapıyı kırarak eve giren Ünal K., elindeki bıçağı M.A.'ya saplamaya çalıştı. Evde bulunan M.A.'nın yakınları, araya girip Ünal K.'ye engel oldu. Ardından Ünal K., M.A.'nın boğazını sıktı. Olay sonrası M.A. ve ailesi, şüpheli hakkında bir kez daha şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ünal K., 19 Temmuz'da sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

HİKAYE ATTI, 'İSRAİL'İ KASTETTİM' DEDİ

Soruşturma devam ederken; 6 Ağustos'ta tahliye olan Ünal K., cep telefonunun WhatsApp durum kısmında aracı ile yolda olduğuna dair bir görsel ile altına 'Eceli gelen köpek cami duvarına işermiş' şeklinde bir paylaşım yaptı. Bunu gören M.A., bir kez daha şikayetçi oldu. Yeniden gözaltına alınan Ünal K., 18 Ağustos'ta tutuklandı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, sanık hakkında 'Boşandığı eşi kasten yaralama, silahla kasten yaralamaya teşebbüs, tehdit, ısrarlı takip, hakaret ve konut dokunulmazlığı' suçlarından toplam 18 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle daha açıldı. İddianame, İzmir 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık, geçen günlerde hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık, suçlamaları reddetti ve söz konusu paylaşımı Gazze için yaptığını iddia etti. Ünal K., "Durumda paylaşmış olduğum iletiyi İsrail-Gazze savaşını kastederek paylaştım. M.A.'yı kastetmedim. Paylaşım yaptığım yer de Aydın Tüneli'ydi, İzmir'de değildim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.