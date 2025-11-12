İzmir'de her yağmurda aynı manzara! Sokaklar göle döndü!

İZMİR'İ yine sağanak yağışa teslim oldu. Kuzey ilçeleri Aliağa, Foça, Dikili ve Bergama'da bu sabah etkili olan kuvvetli sağanak yağış sebebiyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nün önceki gün yaptığı yağış uyarısı üzerine dün sabah beklenen yağmur geldi. Saat 09.00 itibariyle Aliağa, Foça, Dikili ve Bergama'da gök gürültülü sağanak yağış başladı. Dikili'de kurulan pazar yerinde yağış sebebiyle esnaf zor anlar yaşarken, kendi imkanları ile tezgahlarını korumaya çalıştı.