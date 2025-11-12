İzmir'de her yağmurda aynı manzara! Sokaklar göle döndü!

İZMİR'İ yine sağanak yağışa teslim oldu. Kuzey ilçeleri Aliağa, Foça, Dikili ve Bergama'da bu sabah etkili olan kuvvetli sağanak yağış sebebiyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nün önceki gün yaptığı yağış uyarısı üzerine dün sabah beklenen yağmur geldi. Saat 09.00 itibariyle Aliağa, Foça, Dikili ve Bergama'da gök gürültülü sağanak yağış başladı. Dikili'de kurulan pazar yerinde yağış sebebiyle esnaf zor anlar yaşarken, kendi imkanları ile tezgahlarını korumaya çalıştı.
ŞAFTLİ DERE TAŞTI
FOÇA'DA ise dün sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında sel suları Gaziosmanpaşa Caddesi'ndeki Pazaryeri mevkisinde bulunan Şaftlı Dere'de taşkına neden oldu. Yağmur suları Ali Stair Caddesi'nde denizle buluştu. Bölgedeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçeye metrekarede 57 kilogram yağış düştüğü bildirildi.
Yağmur etkisini azaltırken ilçede su baskını yaşanan yerlerde tahliye çalışmaları sürüyor. Sağanağın etkili olduğu yerlerden biri ise Karaburun ilçesi oldu. Karaburun'da yağışla birlikte dereler taştı. Yağmur, ilçelerin yanı sıra İzmir kent merkezinde de etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.