Son dakika: İzmir'de sendika ile İZBB arasında ortam gerildi

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, işçilerin ücretlerinin eksiksiz ödendiği ve eylemlerimizin "hukuki dayanağı olmadığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.





TEK AMACIMIZ HAKKIMIZI ZAMANINDA ALMAK

Bu açıklamanın, sahadaki gerçekleri gizlemeye ve işçilerin haklı tepkisini bastırmaya yönelik bir çaba olduğunu belirten sendika 'Gerçekler şudur' başlığı altında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ait fazla mesai ücretlerimiz, ikramiye, gıda kartı ve öğrenim yardımlarımızda ödemeler gecikmiş durumdadır. Geciken ödemeler, işçilerin evine giden ekmeği, çocuklarının okul masrafını, geçim koşullarını doğrudan etkilemiştir. Bu nedenle yapılan eylem, tamamen meşru, hukuki ve insani bir haktır. Emeğinin karşılığını zamanında almak isteyen işçiler, hiçbir politik çıkarın değil, sadece alın terinin arkasındadır." Dendi.

SORUNUN ÜSTÜ ÖRTÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin açıklamasında "ana ücretler ödendi" denilerek sorunun üstünün örtülmek istendiğine dikkat çeken sendika: "Oysa biz, yalnızca maaş değil, sözleşmeden doğan tüm haklarımızın zamanında ve eksiksiz ödenmesini istiyoruz. Toplu iş sözleşmesinde yazan hakların ödenmesi belediyeye bir lütuf değil, yasal bir zorunluluktur. Bizler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ve bağlı şirketleri hedef almıyoruz; bizim mücadelemiz emeğe, adalete ve insanca yaşam hakkına yöneliktir. Taleplerimiz açık ve nettir: Biriken fazla mesai ve sosyal hak ödemelerinin düzenli bir şekilde yapılmasıdır. Şirketlere iade edilen arkadaşlarımızın biran önce işlerine geri dönmeleri sağlanmalıdır." İfadelerine yer verildi. Sendika Büyükşehir Belediyesinden alacaklara ilişkin ödeme takvimi istedi.