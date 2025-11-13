AK Partili Atmaca'dan İZSU'ya zor sorular! 'Bergama ve Foça'daki taşkınların sorumlusu kim?'





Daha sonra 23 Mayıs 2025 tarihinde İzmir ili şehrin muhtelif cadde, sokak ve bulvarlarında bulunan mevcut yağmur suyu sistemlerinin temizliği işi verilmiş. Bu son ihalede İzmir'in 11 Merkez İlçesinin işleri ihale edilmiş. Daha sonra basında yer alan haberleri taradığımızda Bergama ve Foça İlçelerimizde yapılmış bir ihale haberine rastlamadık. Basında bu taramayı yapmamızın sebebi, İZSU pireyi deve yapmayı hatta bazı işleri birden fazla kez basında paylaşmayı, çalışıyormuş gibi yapmayı seviyorlar. Biz açık kaynaklarda yaptığımız tespitleri ortaya koyduk. Bundan sonra İZSU yetkilileri yoğun yağışlar öncesi yapılmış bir temizlik ve bakım ihalesi varsa kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Aksi takdirde bu iki ilçemizde meydana gelen can ve mal kayıplarının tek sorumlusu İZBB ve İZSU'dur." açıklamasında bulundu.

