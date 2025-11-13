  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 13 Kasım Perşembe

İzmir'de elektrik kesintisi 13 Kasım Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını duyurdu. İşte 13 Kasım Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? GDZ Elektrik ilçe ilçe duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 KASIM PERŞEMBE

09:00 - 13:00
ALİAĞA / İZMİR
Kalabak
Hacıömerli

10:00 - 16:00
BAYRAKLI / İZMİR
Çiçek

09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Aşağıkırıklar

10:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Laka

09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Adatepe
Yaylacık

10:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan

12:00 - 14:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Küçük Çiğli
Esentepe

09:00 - 12:00
DİKİLİ / İZMİR
Gazipaşa
Salimbey

09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
İsmetpaşa

09:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yalı ( 135. Sk. )

10:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Gülyaka
Bahar

09:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Merkez

09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Aksoy

09:30 - 17:30
KİRAZ / İZMİR
İğdeli
Olgunlar
Taşlıyatak

10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Ulubatlı
Mehmet Akif

09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Özdere Cumhuriyet

09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Kesik
Yıldırım
Musabey
Camiikebir

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bozdağ

09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Dumlupınar
Ertuğrul

10:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Cumhuriyet

10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Barbaros
Zeytinler
Nohutalan
Kadıovacık
Birgi

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA