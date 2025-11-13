İzmir'de elektrik kesintisi 13 Kasım Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? GDZ Elektrik ilçe ilçe duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 KASIM PERŞEMBE
09:00 - 13:00
ALİAĞA / İZMİR
Kalabak
Hacıömerli
10:00 - 16:00
BAYRAKLI / İZMİR
Çiçek
09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Aşağıkırıklar
10:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Laka
09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Adatepe
Yaylacık
10:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan
12:00 - 14:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Küçük Çiğli
Esentepe
09:00 - 12:00
DİKİLİ / İZMİR
Gazipaşa
Salimbey
09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
İsmetpaşa
09:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yalı ( 135. Sk. )
10:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Gülyaka
Bahar
09:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Merkez
09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Aksoy
09:30 - 17:30
KİRAZ / İZMİR
İğdeli
Olgunlar
Taşlıyatak
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Ulubatlı
Mehmet Akif
09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Özdere Cumhuriyet
09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Kesik
Yıldırım
Musabey
Camiikebir
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bozdağ
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Dumlupınar
Ertuğrul
10:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Cumhuriyet
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Barbaros
Zeytinler
Nohutalan
Kadıovacık
Birgi