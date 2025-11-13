İzmir'de kaybolan Alzheimer hastası Hüseyin amca herkesi korkutmuştu: Bakın nerede bulundu!

Aşağı Aktepe Mahallesi'nde oturan ve 8 Kasım'da evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Çomuk'un yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, polis, Tire Arama Kurtarma Derneği (TAKED) ile AFAD ekiplerinin katılımıyla Çomuk'un bulunması için arama çalışması başlatıldı.