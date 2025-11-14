İzmir'de alışveriş festivali başlıyor: Ünlü yüzler olacak!

GEÇTİĞİMİZ yıl yaklaşık 5 bin ziyaretçiyi ağırlayan Winter Calling Shopping Fest, rekor kırmayı hedefliyor. Sabah 11.00'den akşam 20.00'ye kadar sürecek ücretsiz etkinlikte, giyimden kozmetiğe, ayakkabıdan çantaya, aksesuardan ev tekstiline kadar 60'tan fazla marka, ürünlerini moda ve alışveriş tutkunlarının beğenisine sunacak. Bu geniş yelpaze, özellikle yeni yıl öncesi sevdiklerine sürpriz yapmak isteyenler için sayısız hediye alternatifi sunuyor.

ÜNLÜ YÜZLER OLACAK

İZMİR'İN en eğlenceli alışveriş şenliğinin moderatörlüğünü yine çok sevilen Sibel Erdoğdu üstlenecek. Gün boyu özel konuklar, sürprizler ve Türk Kahvesi ikramı eşliğinde ziyaretçiler, keyifli ve sosyal bir gün geçirme fırsatı bulacak.