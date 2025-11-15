Modanın kalbi İzmir’de atacak

TÜRKİYE'DE modanın kalbi, sektörün üretim merkezi olan İzmir, önümüzdeki günlerde renkli bir moda organizasyonuna daha ev sahipliği yapıyor. Ekonomik anlamda sektöre canlılık getirmek ve 2026 yılının gelinlik, damatlık, abiye trendlerinin tanıtmak amacıyla 18-19-20 Kasım tarihlerinde Wedgala Wedding Fashion Show hayata geçiriliyor.

3 BİN ZİYARETÇİ

İZMİR Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği ve Wedding Style işbirliğiyle düzenlenecek olan etkinlik, Asya, Avrupa, Balkanlar ve Ortadoğu'dan çok sayıda ziyaretçiyi ve alım heyetini İzmirli markalarla ve tasarımcılarla buluşturuyor. 45 firmanın yeni koleksiyonlarının yer alacağı organizasyon kapsamında 3 bin ziyaretçi ağırlanacak. 2 gün sürecek defilelerde, İzmirli mankenlerin yanı sıra ünlü isimler Ece Gürsel, Özge Ulusoy ve Ivana Sert de podyumdaki yerini alacak.