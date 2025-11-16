İzmir’de su kesintileri Kasım sonuna kadar uzatıldı

İZMİR Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kentte kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta uygulamaya geçirdiği planlı su kesintilerine devam ediyor. 15 Kasım'da sona ereceği duyurulan kesintilerin ay sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Yeni program kapsamında, ilçelerde iki günde bir gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak. Kesintiler, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes olmak üzere 13 ilçede devam edecek.