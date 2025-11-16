Yavru vatan 42 yaşında! İzmir’de tören yapıldı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 15 Kasım 1983'te kurulmasıyla Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkı dünyaya duyuruldu. Dün ise KKTC'nin kuruluşunun 42. yılıydı.

'GELECEĞİN NİŞANESİ'

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Ana vatan ve garantör Türkiye olarak her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle sarsılmaz bağlarımızı sürdürecek, Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz. Her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle sarsılmaz bağlarımızı sürdürecek, Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz" diyerek Türkiye'nin kararlı duruşunu bir kez daha teyit etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da törenlere katıldı. Yılmaz yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42'nci yıl dönümünde, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'a tebriklerimizi ileterek, Lefkoşa Atatürk Anıtı ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen resmi törenlere katıldık. Bugün yan yana duran ay yıldızlı bayraklarımız; tasada ve kıvançta birliğimizin, omuz omuza yürüdüğümüz güçlü, güvenli ve müreffeh geleceğimizin en büyük nişanesidir" değerlendirmesinde bulundu.

İZMİR'DE KUTLAMA

İZMİR'DE Kuzey Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. KKTC'nin İzmir Başkonsolosu Mustafa Davulcu, Kıbrıs Türk halkının her türlü yokluk ve baskıya rağmen umudunu ve geleceğe olan inancını yitirmediğini söyledi.