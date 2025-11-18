İzmir elektrik kesintisi 18 Kasım Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? GDZ Elektrik ilçe ilçe duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Şehitkemal
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Maruflar ( Maruflar Köyü İç Yolu )
09:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Gazi Osman Paşa
09:00 - 16:30
ÇEŞME / İZMİR
İsmet İnönü
Musalla
09:00 - 12:00
DİKİLİ / İZMİR
Salimbey
09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Mustafa Kemal Atatürk
Fevzi Çakmak
10:00 - 13:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Kavacık
12:00 - 19:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Ulubatlı
09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
29 Ekim
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yeniköy
Seyrekli
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Akmescit
09:30 - 17:30
TORBALI / İZMİR
Karakızlar
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Altıntaş
Sıra
Yaka
Yeni