Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 18 Kasım Salı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün planlı kesintilerini duyurdu. İşte 18 Kasım Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? GDZ Elektrik ilçe ilçe duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Şehitkemal

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Maruflar ( Maruflar Köyü İç Yolu )

09:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Gazi Osman Paşa

09:00 - 16:30
ÇEŞME / İZMİR
İsmet İnönü
Musalla

09:00 - 12:00
DİKİLİ / İZMİR
Salimbey

09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Mustafa Kemal Atatürk
Fevzi Çakmak

10:00 - 13:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Kavacık

12:00 - 19:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan

10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Ulubatlı

09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
29 Ekim

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yeniköy
Seyrekli

09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Akmescit

09:30 - 17:30
TORBALI / İZMİR
Karakızlar

10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Altıntaş
Sıra
Yaka
Yeni

