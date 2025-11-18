İzmir Metrosu’nda kesintisiz iletişim başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Çalışmalar kapsamında 27 kilometrelik hatta kesintisiz iletişim dönemi başladı. Çalışmalar gece 01.30 ile 03.30 arasında, seferlerin tamamen durduğu zaman diliminde yapıldı. Ekipler, gece boyunca tünellere girerek kablolama, anten montajı ve sinyal testlerini gerçekleştirdi. Sistemler 5G teknolojisine uyumlu olarak kuruldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Ağları Şube Müdürü İbrahim Karahan, "Şimdi vatandaşlarımız artık metro hattı boyunca Evka- 3'ten Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu'na kadar tüm tünel içinde, bekleme alanlarında ve merdivenlerde cep telefonlarını kullanabilir" dedi.