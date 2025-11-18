İzmir'deki işçi eylemi sonuçsuz kaldı: Son kararı DİSK Genel Merkezi verecek! Gözler Ankara'da...

Sendika ile belediye uzlaşmaya varmadı. Dolayısıyla süreç Ankara'ya taşındı. DİSK Genel-İş İzmir şube başkanları, ödenmeyen hakları görüşmek üzere Ankara'ya, Genel Merkez'e gitti.

3 AYDIR SOSYAL HAKLAR ÖDENMİYOR İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN ve İZFAŞ şirketlerinde çalışan ve DİSK/Genel-İş Sendikası'na bağlı 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubelerde örgütlü işçiler, üç aydır ödenmeyen sosyal hakları nedeniyle geçtiğimiz hafta 4 günlük oturma eylemi gerçekleştirmişti. Eyleme işçiler adına şube başkanları yönetim kurulu üyeleri ve işyeri temsilcileri katılmıştı.