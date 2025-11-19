İZDENİZ Genel Müdürü Marım’dan itiraf gibi açıklamalar: Son iki yılda körfezden 100 tona yakın ölü balık topladık

KÖRFEZDEN 2 YILDA 100 TON'A YAKIN ÖLÜ B ALIK TOPLADIK

Geçtiğimiz yıl körfezde yaşanan balık ölümlerine ve alg patlamalarına da değinen Marım, geçtiğimiz yıl 80 tondan fazla bu yıl ise iç körfezden 12 ton ölü balık toplandıklarını söyledi. Açıklamasına, "İzmir Körfezi yıllardır birikmiş kirliliği kusma halinde" diyerek devam eden Marım: deniz suyu sıcaklığının artması ile körfezdeki kirliliğin de arttığını sözlerine ekledi.MODİFİYE KİL UYGULAMASINA BAŞLADIK

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayı ile körfezde yaşanan koku ve alg patlamalarını önlemeye yönelik Çin'den satın aldıkları 'modifiye kil' uygulamasını başlattıklarını belirten Marım, olumlu sonuç veren uygulamaya bağlı olarak iç körfezden bu sene 16 ton balık ölüsü toplandığını söyledi.