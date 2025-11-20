İzmir’de Wedgala Show coşkusu

Moda şehri İzmir, gelinlik, damatlık ve abiye sektörünün buluşma adresi Wedgala Wedding Fashion Show'un ilk gününde adeta moda şöleni yaşadı. Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği ve Wedding Style iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlik, dünyaca ünlü yabancı markaların defilelerine benzer nitelikteydi. Serkan Duman ve Gökhan Duman koreografilerinde gün boyunca yapılan moda gösterilerinde, melek kanatlı modeller, Osmanlı saraylarının yaşantısını yansıtan gösterişli ürünler ile günümüzün modern gelinlik ve abiye tasarımları yer aldı. TASARIMCILAR BULUŞTU

İlk defilelerde podyumda şarkı söyleyen ve mankenlere eşlik eden Cenk Telkıvıran Orkestrası, sahne şovlarıyla etkinliğe ayrı bir renk kattı. Aynı zamanda fuar özelliğini taşıyan etkinlik kapsamında açılan firma stantları, Asya, Avrupa ve Ortadoğu'dan gelen çok sayıda yabancı alım heyetlerini İzmirli tasarımcılarla buluşturdu.