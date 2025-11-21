CHP’li vekillerin rant planı suya düştü: Milyarlık tezgahı esnaf bozdu

'ATATÜRK'ÜN ARKASINA SIĞINIP ÇİRKEFLİK YAPIYORLAR'

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, "CHP'li bir grup milletvekili, onlardan biri de bir genel başkan yardımcısı Bostanlı'daki bu pazara çökmek istiyorlar. Ya kardeşim tüccar mısınız, siyasetçi misiniz? CHP sizin şirketiniz mi? Atatürk'ün arkasına sığınıp her türlü çirkefliği yapabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Böyle rezillik olur mu? Özgür Özel sen bunları görmüyor musun?" ifadelerini kullandı.





'İZMİRLİNİN PARASINI RANTÇILARA YEDİRMEDİK'

Rant oyununu bozan isimlerden İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, pazar yerinin satıldığı şirketin sırf bu iş için 4 ay önce kurulmuş paravan şirket olduğunu anlattı. Şirket sahibi Eren Barış Eke'nin ise esnafı "Arkamda CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat abi (Suat Özçağdaş) ile Selin abla (Selin Sayek Böke) var. Eğer karşı çıkarsanız sizi pişman ederim" diyerek tehdit ettiğini belirtti.