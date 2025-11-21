İzmir'de mıcırlı yol faciası! 17 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı!

İZMİR-AYDIN karayolunda 8 Kasım gecesi meydana gelen feci kaza, genç bir kızın umutlarını, bir ailenin ise dünyasını yerle bir etti. Yol çalışması nedeniyle mıcırlı halde bırakılan bölümde kontrolden çıkan araçta ağır yaralanan 17 yaşındaki Ceylin Işık, tam 11 gün boyunca yaşam mücadelesi verdikten sonra hayata veda etti. Kaza, Selçuk ilçesi Çamlık Acarlar mevkiinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Sarp Yapıcı yönetimindeki otomobil, uzun süredir mıcırlı bırakıldığı iddia edilen yol çalışması alanında aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Panikle yapılan manevrada araç sol şeride kırıldı, karşı yola savruldu ve ardı ardına taklalar attı.
ARAÇTAN FIRLADI
KAZANIN şiddetiyle araçtan fırlayan 17 yaşındaki Ceylin Işık ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kız, yaşam savaşını kaybetti. Aynı araçta bulunan Efe Bengi ile sürücü Sarp Yapıcı yaralı olarak kurtuldu. Ceylin, okulunda başarılarıyla tanınıyordu. Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uçak gövdemotor bölümünü birincilikle bitirmiş, onur belgesi almaya hak kazanmıştı. Hayali, üniversiteyi kazanıp uçak mühendisi olmaktı. "Uçağımı kendim tasarlayacağım" diyerek gece gündüz çalışan Ceylin, ailesine ve öğretmenlerine umut dolu bir gelecek vadediyordu.
"BU YOL TUZAK GİBİYDİ"
KAZANIN meydana geldiği yolun aylarca mıcırlı bırakıldığını, uyarı levhalarının eksik, güvenlik önlemlerinin ise yetersiz olduğunu belirten genç kızın ailesi, "Bu kaza kader değildi. Yol düzgün olsaydı kızımız bugün hayattaydı Burası adeta sürücüler için tuzak gibiydi" sözleriyle isyan etti. Yol çalışmasındaki sorumluların da soruşturulmasını isteyen aile, "Altyapıdaki eksiklikler bir evladımızı bizden aldı. Kimse bunun hesabını kapatamaz" dedi.
SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü S.Y.'nin mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması, aileyi ikinci kez sarsan karar oldu. Acılı aile, "Biz evladımızı toprağa verdik, o dışarıda geziyor. Buna sessiz kalmayacağız" diyerek tepkisini dile getirdi.