Haberler İzmir İzmir'de mıcırlı yol faciası! 17 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı! İzmir'de mıcırlı yol faciası! 17 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı! Uçak mühendisliği hayali kuran 17 yaşındaki Ceylin Işık yol calışması nedeniyle mıcırlı halde bırakılan bölümde kontrolden çıkan araçta ağır yaralanmıştı. Genç kız 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. İHSAN KARATAŞ









İZMİR-AYDIN karayolunda 8 Kasım gecesi meydana gelen feci kaza, genç bir kızın umutlarını, bir ailenin ise dünyasını yerle bir etti. Yol çalışması nedeniyle mıcırlı halde bırakılan bölümde kontrolden çıkan araçta ağır yaralanan 17 yaşındaki Ceylin Işık, tam 11 gün boyunca yaşam mücadelesi verdikten sonra hayata veda etti. Kaza, Selçuk ilçesi Çamlık Acarlar mevkiinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Sarp Yapıcı yönetimindeki otomobil, uzun süredir mıcırlı bırakıldığı iddia edilen yol çalışması alanında aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Panikle yapılan manevrada araç sol şeride kırıldı, karşı yola savruldu ve ardı ardına taklalar attı.

ARAÇTAN FIRLADI

KAZANIN şiddetiyle araçtan fırlayan 17 yaşındaki Ceylin Işık ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kız, yaşam savaşını kaybetti. Aynı araçta bulunan Efe Bengi ile sürücü Sarp Yapıcı yaralı olarak kurtuldu. Ceylin, okulunda başarılarıyla tanınıyordu. Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uçak gövdemotor bölümünü birincilikle bitirmiş, onur belgesi almaya hak kazanmıştı. Hayali, üniversiteyi kazanıp uçak mühendisi olmaktı. "Uçağımı kendim tasarlayacağım" diyerek gece gündüz çalışan Ceylin, ailesine ve öğretmenlerine umut dolu bir gelecek vadediyordu.