Tire’deki eski hastane binası için yaşlı bakım evi önerisi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi üzerine konuşan MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Tire'de yaşlı bakım evi ihtiyacına dikkat çekti. Tire'de, yaşlı bakım evi ve sosyal alan eksikliğinin acil çözüm beklediğini hatırlatan Osmanağaoğlu, "Özellikle emekli nüfusun yoğun olduğu Küçükmenderes'te, yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyecek tesislerin hayata geçirilmesi önemli bir ihtiyaç. Tire'de atıl durumda bulunan eski devlet hastanesi binasının yaşlı bakım evi olarak değerlendirilebileğini düşünüyorum" dedi