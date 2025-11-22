İzmir’de 1 haftada 112 suçlu yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri 15-21 Kasım tarihleri arasında asayiş olaylarının önlenmesine yönelik geniş kapsamlı uygulama ve denetimler gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 21 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 300 gram narkotik madde ve 20 bin 249 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca 1 adet tarihi eser ve 3 çalıntı motosiklet bulundu. Denetimler kapsamında 19 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan, 148 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 112 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.