İzmir'de evinin banyosunda asılı halde bulunmuştu: Anne kahrından kanser oldu!

İZMİR'İN Bornova ilçesinde 3 Kasım 2022'de sevgilisi ile birlikte yaşadığı evin banyosunda havlupana asılı olarak bulunan Duygu Bölükbaş'ın ölümüyle ilgili davada şüpheli olarak tutuklu yargılanan Emre T, davanın son duruşmasında tahliye edildi.
Bu karar, ilk günden beri kızının intihar etmediğini, cinayete kurban gittiğini savunan acılı anne Nuriye Bölükbaş'ı yıktı. Bölükbaş, yaşadığı acılar nedeniyle bir süre önce kansere yakalandığını öğrendi.
ÖMRÜMDEN ÖMÜR GİTTİ'
YENİ Asır'a yaptığı açıklamada savcılığın karara itiraz ettiğini hatırlatan acılı anne, davada yeniden yargılama beklediklerini söyledi. Adalete güveninin tam olduğunu vurgulayan Bölükbaş, "Yaşadığım evlat acısı ve ardından dava süreci devam ederken katilin elini kolunu sallaya sallaya dolaşması ömrümden ömür götürdü.
Bu sıkıntıların acısı benden kanser olarak çıktı. Bir anne olarak tek isteğim ölmeden kızımın katilini demir parmaklıklar arkasında görmek" diye konuştu.