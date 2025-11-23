Acılı anne konuştu: ‘Saçları koparılmıştı ve yüzünde kan izleri vardı’

İZMİR'İN Çiğli ilçesinde banyoda silahla intihar eden Ebru Açıkalın'ı (39) olaydan önce darbettiği ettiği iddia edilen A.D. (46), hakim karşısına çıktı. Tutuksuz sanık hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, Ebru'nun annesi Melahat Açıkalın, "Kızım çok kötü bir şekilde darbedilmişti. Saçları koparılmıştı ve yüzünde kan izleri vardı" dedi. Olay, geçen yıl 20 Kasım'da meydana geldi. Ebru Açıkalın ile dini nikahla yaşadığı A.D. arasında tartışmada Açıkalın A.D. tarafından darbedildi. A.D.'nin elinden tabancayı kapan Açıkalın, banyoya giderek intihar etti.

'OLAY SONRASI SİLAHI SAKLADI'

DURUŞMADA söz verilen Ebru'nun annesi Melahat Açıkalın, A.D.'nin olaydan sonra silahını sakladığını savunarak, "Kızım çok kötü bir şekilde darbedilmişti. Saçları koparılmıştı ve yüzünde kan izleri vardı. A.D.'nin bir elinde kızımın telefonu diğer elinde de silah vardı. Bizi 'Hepinizi öldüreceğim' diye silahla tehdit edip, hakaret etti. Daha sonra A.D., kapıyı kırıp açtı ve kızımın yanında duran silahı sakladı. Kızım banyoya girmeden önce 'Başıma bir şey gelirse sorumlusu bu adamdır' diye A.D.'yi göstermişti" diye konuştu. Hakim, Ebru Açıkalın'ın yaralanmasına ilişkin olarak yeniden rapor istenmesine ve çiftin müşterek küçük çocuklarının bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenmesine hükmetti. Duruşma ertelenirken; aile, A.D. hakkında cinsel taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.