AK Partili Şebnem Bursalı: ‘Bunların işi yapmak değil yıkmak’

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürdüğü Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle Atamer Mahallesi'nde yaşanan çatlak ve hasarlar hakkında konuştu. X platformu üzerinden yorum yapan Bursalı, "CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksizliği ve ilgisizliği yüzünden, bu şehrin insanı her gün yeni bir mağduriyetle karşı karşıya kalıyor" dedi.

"ALTERNATİF SUNMADINIZ"

GELİNEN noktanın çok daha vahim olduğunu dile getiren Bursalı, "Evleri 3 kuruşa kamulaştırılan Atamer Mahallesi'ndeki yüzlerce hemşehrimiz, hiçbir insani kaygı gözetilmeden, adeta balyoz darbeleriyle yuvalarından çıkarılıyor. Bu insanların hak etmiş oldukları tazminatlar, bırakın yeni bir ev sahibi olmayı, kiralık bir daire bulmalarına bile yetmiyor. Böylesine ağır bir mağduriyet yaşanırken belediyenin sergilediği kayıtsızlık, iş bilmezliğin ötesinde bir vicdan yoksunluğudur. İsminde halk ve halkçılık var ama bunların yaptığı zulüm, İzmir halkını günden güne daha da kötüye götürüyor. Gerekli güvenlik önlemlerini almadan, doğacak zararları hesap etmeden, insanların can ve mal güvenliğini hiçe sayarak yürütülen bu anlayış; bilimsellikten uzak, günü kurtarmaya yönelik, çağ dışı bir yönetim anlayışını gözler önüne seriyor" dedi. Bursalı sözlerine şöyle devam etti: "Sormak istiyoruz: Bu insanların başını sokacak bir yuva temin etmek gerçekten bu kadar mı zor? Evleri yıkıma mahkum eden sizsiniz, peki onların barınması için ne yaptınız? Hiçbir alternatif sunmadan, hiçbir plan ortaya koymadan vatandaşlarımızı ortada bırakmak hangi sosyal belediyecilik anlayışına sığıyor? İnsanlarımızı hem evsiz bırakıp hem de bunu "hizmet" diye pazarlamaya çalışmak, ancak yıkmayı bilen bir yönetim tarzının sonucudur. İzmir'in hak ettiği bu değildir. Bu şehir, sorunları çözebilen, planlayan, üreten ve vatandaşa değer veren bir yönetimi hak ediyor."