Cemil Tugay: “İzmir’in kent merkezine araç girişini yasaklayalım”

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Avrupa'daki önemli şehirlerde olduğu gibi kent girişine araç girişini yasaklamak için çalışmalara başlayacaklarını açıkladı. Tugay, İzmir Ulaşım Ana Planı (UAP 2040) ile çok önemli değişikler olacağını belirterek, "Dünyanın bütün gelişmiş şehirlerine bakın ve görün oralarda şehir merkezinde böylesine yoğun bir özel araç kullanımı yok. Yasak çünkü. Mecburuz çünkü başka çıkış yok. Ama ne yapmalıyız? İşte bol bol toplu taşım yatırımı yapmalıyız. Metro gibi, raylı sistem gibi" diye konuştu. Bakanlığın izin vermesi durumunda, Buca metrosunu üç yoldan Konak'a indireceklerini belirten Tugay, "Konak'tan, denizaltından Bostanlı'ya, Bostanlı'dan Mavişehir'e, Atakent'ten Mavişehir'e geçirelim. Dolayısıyla muhteşem bir metro hattımız daha olsun. İstanbul'da Marmaray'da bu proje yapıldı. İzmir'de niye yapılmasın? İzmir'de daha kolay yapılacaktır. Bütün bu çalışmaları İzmir Ulaşım Ana Planı için önerdim. Bu çalışmalar yapılacak" ifadelerini kullandı.