Geleneksel sanatlar miniklerle buluştu

İZMİR'DE okul öncesi öğretmeninin başlattığı projede minik öğrenciler ve aileleri, ebru başta olmak üzere geleneksel Türk sanatlarını öğreniyor, birlikte sanat çalışmaları yapıyor. Konak ilçesindeki Yapıcıoğlu İlkokulu'nda görevli okul öncesi öğretmeni Başak Yılmaz, hem geleneksel Türk mirasını gelecek nesillere aktarmak hem de çocukların sanatsal bakış açısını geliştirmek amacıyla "Çocuk Kalbinden Türk Sanatına" isimli proje yürütüyor. Bu kapsamda geçen eğitim öğretim yılında yaş grubuna uygun, motor becerilerini destekleyen sanatsal etkinliklerden oluşan bir kitap tasarlayan Yılmaz, kitabı 12. sınıf grafik tasarımı öğrencisinin çizimleriyle destekledi.