Pervin Buldan önce yazdı sonra sildi

TERÖRSÜZ Türkiye komisyonunun İmralı'ya gitme kararına CHP'nin katılmaması büyük tepki çekti. Cuma günü yapılan toplantıdan İmralı'ya gitme kararı çıkarken MHP ve AK Parti olumlu adımlar attı. DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Ne var ki, bazı siyasi çevrelerin bu tarihi adıma mesafeli yaklaşımlarını da üzüntüyle karşıladığımızı belirtmeliyiz. Barış süreçlerinde cesaret ve ileri görüşlülük her zaman takdir edilmeyi hak eder" denildi. DEM Partili Pervin Buldan ise sosyal medya hesabından, "Ana muhalefet partisi DEM Parti'dir. Nokta" paylaşımı yapıp hemen sildi