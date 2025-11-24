  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı: İzmir'e en büyük desteği AK Parti verdi

Son dakika İzmir haberleri... CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün açıklamalarına tepki gösteren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı yaptığı açıklamada 'Sayın Güç; Belediye başkanınız çok iyi biliyor: Bu kente her zaman en büyük desteği AK Parti verdi.' ifadelerini kullandı.

GÖZDE AYVAZ

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İZBAN'ın mali durumu ve işletmesine dair eleştiriler yönelten CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"Beceriksizliğinizin sorumlusu ne hükümettir ne devlet" diyen Saygılı şu ifadeleri kullandı:

Kentimizde çöp sorun, ulaşım sorun, körfez sorun, kentsel dönüşüm sorun…

Kısacası İzmir'in her yanında yılların birikmiş dertleri var.

Ve tüm bu sorunların ortak paydası belli:

Bu kenti tam çeyrek asırdır yöneten CHP, İzmir'i çöp, çukur ve çamurla anılan bir şehir haline getirdi.

Yeni dönemde "Acaba çözüm odaklı bir yönetim mi gelir?" diye umutlandık.

Belediyede çalışmış, geçmişteki CHP yönetimlerinin oluşturduğu sorunları bizzat bilen bir CHP İl Başkanı geldi.

"Belki özür diler, belki artık sorumluluk üstlenir" dedik…

Ama ne gördük?

Aynı CHP!

Körfezi yıllarca kirlet, önlem alma; arıtmaları çalışmaz halde işlet,

Kentsel dönüşümü kooperatif adı altında rantsal dönüşüme çevir, vatandaşı mağdur et…

Harmandalı için verilen mahkeme kararlarını hiçe say,

Yamanlar'da yeni tesis yapma, çöp sorununu kangrene çevir…

İZBAN'da ödeme sorumluluklarını yerine getirme,

Sermaye artışını engelleyip, milyonlarca dolarlık krediyi TL'ye çevirme fırsatını kaçır,

Gediz Elektrik borçlarını yatırma…

Sonra ne yap?

Daha önce "Benim eserim!" diye övündüğünüz projede dön, TCDD'yi suçla!

Sayın Güç…

Siz; İZBAN'daki göreviniz sırasında imzanızla oy birliğiyle kabul ettiğiniz tarifelerde, Cemil beyin yüzde 200 zam yapmasına sesinizi çıkartamıyorsunuz.

Kendi imzanıza sahip çıkamıyorsunuz!

Sonra da dönüp devleti hedef gösteriyorsunuz!

Oysa İzmirliler, çeyrek asırdır oluşturduğunuz sorunların çözümünü bekliyor!

Bahane değil, hizmet istiyor!

Sayın Güç;

Belediye başkanınız çok iyi biliyor:

Bu kente her zaman en büyük desteği AK Parti verdi.

Artık İzmir'in kaybına son verecek hizmetlere odaklanın.

Beceriksizliğinizin sorumlusu ne hükümettir ne devlet…

Bizzat sizsiniz!

