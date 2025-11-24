İş kazaları can aldı!

ELEKTRİĞE KAPILDI

Manisa'nın Salihli ilçesinde İstasyon Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaat alanında kendi kullandığı vinç ile inşaat demiri çıkaran Alperen Sarp (28), demirlerin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, genç operatör Alperen Sarp'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, Sarp'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Saruhanlı Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir inşaatta çalışan Enver Takım (49), da iddiaya göre dengesini kaybederek yüksekten düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Takım'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.