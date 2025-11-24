İzmir'de şehit olmuştu! Öğretmenleri Fethi Sekin’i gururla anlattılar

Şevki Altuğ

'UNUTULMAYACAK'

82 yaşındaki Kerim Oğraş öğrencisini şöyle anlattı: "Zekiydi, atılgandı, her işe koşardı, sosyal faaliyetlere herkesten önce katılmak isterdi. Ne zaman bir görev olsa parmağını kaldırıp, 'Ben bu görevi yapmak istiyorum' derdi." Şehidin Elazığ'da yaşayan, Baskil Lisesi'ndeki fen bilgisi öğretmeni Cemil Erkek, "Güleç bir yüzü vardı, sinirlenmezdi ama hırsı vardı. Hırslıydı, istekliydi, hep başarmak istiyordu, en sonunda bunu şehitliğiyle de yaptı. İzmir'deki olayda da aslanlar gibi mermisi bitene kadar çarpıştı" dedi. Şehidin Denizli'de yaşayan, Baskil Lisesi'nden Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Şevki Altuğ (74) ise şöyle söyledi: "Fethi Sekin ile ailecek de tanışıyoruz. Sekin çok sevecen, disiplini seven, uysal, öğretmenlerine karşı çok saygılı bir öğrenciydi. Fethi Sekin, unutulmaz ve unutulmayacaktır."