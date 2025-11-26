İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 110 milyarlık bütçesi kabul edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kasım ayı olağan meclis toplantısının beşinci oturumu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yönetiminde Kültürpark'taki Meclis Salonu'nda yapıldı. Belediyenin 110 milyar liralık 2026 yılı bütçesi tartışmalar eşliğinde kabul edildi. AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız ise İzmir Büyükşehir Belediyesinin bütçe ve mali yönetimini eleştirerek, bütçenin gerçekleşme oranının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu öne sürdü. Öte yandan ESHOT Genel Müdürlüğünün 2026 yılı bütçesinin 29 milyar 400 milyon lira olarak belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi.