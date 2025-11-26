İzmir’de elektrik kesintisi 26 Kasım Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri paylaştı. İşte 26 Kasım Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
09:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa
Bozköy
09:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR
R. Şevket İnce
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Bozyerler
Zeytindağ
10:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Ümit
10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Menderes
Vali Rahmi Bey
09:00 - 11:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Bahçeli
Kabakum
Kıratlı
Çukuralanı
Gökçeağıl
Nebiler
Salihler
09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Kemal Atatürk
Hacıveli
Yeniköy
Yenibağarası
09:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Dokuz Eylül
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Refet Bele
Kazım Karabekir
09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet
09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Sarıkaya
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Ulubatlı
09:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Ahmetbeyli
Çile
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Üç Eylül
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Çayırlı
10:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Ahmetli
Özbey
Yeniköy
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Birgi
Zeytineli
Uzunkuyu
Barbaros
Zeytinler