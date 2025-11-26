  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 26 Kasım Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri...Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ve ne kadar süreli elektrik kesintisi olacağı tartışılıyor. GDZ Elektrik planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 26 Kasım Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

09:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa
Bozköy

09:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR
R. Şevket İnce

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Bozyerler
Zeytindağ

10:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Ümit

10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Menderes
Vali Rahmi Bey

09:00 - 11:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı

09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Bahçeli
Kabakum
Kıratlı
Çukuralanı
Gökçeağıl
Nebiler
Salihler

09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Kemal Atatürk
Hacıveli
Yeniköy
Yenibağarası

09:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Dokuz Eylül

10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Refet Bele
Kazım Karabekir

09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet

09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Sarıkaya

10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Ulubatlı

09:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Ahmetbeyli
Çile

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Üç Eylül

09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Çayırlı

10:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Ahmetli
Özbey
Yeniköy

10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Birgi
Zeytineli
Uzunkuyu
Barbaros
Zeytinler

