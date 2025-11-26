İzmir'de ESHOT kullananlar dikkat! Güzergahlar değişti

Buca Aydoğdu Mahallesi'nde yapılacak İZSU çalışmaları nedeniyle dört ESHOT hattında 26 Kasım 2025 saat 09.00'dan itibaren geçici güzergah değişikliği uygulanmaya başlandı.
ESHOT HATLARINDA 09.00'DAN İTİBAREN GÜZERGAHLAR DEĞİŞTİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Aydoğdu Mahallesi'nde başlayacak İZSU çalışmaları kapsamında bazı ESHOT hatlarında geçici güzergah düzenlemesine gidildiğini açıkladı. İzmir'de 26 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren değişiklikler uygulanmaya başladı.
ESHOT'un sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, vatandaşların güncel bilgilere www.eshot.gov.tr adresinden ulaşabilecekleri hatırlatıldı.
475 NO.LU TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ–HALKAPINAR METRO HATTI
İZSU'nun Aydoğdu Mahallesi 1202-1250 sokaklarındaki çalışmaları nedeniyle 475 numaralı hattın güzergahı geçici olarak değiştirildi. ESHOT'un açıklamasına göre 41376-41377 ID numaralı Tınaztepe Üniversitesi Yan Giriş durakları çalışma süresince hizmet dışı kalacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından şu ifadeler aktarıldı: "26 Kasım 2025 Çarşamba 09:00'dan itibaren geçerli olmak üzere; Buca İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 1202-1250 Sokaklar üzerinde yapılacak olan İZSU Çalışmaları nedeniyle, 475 No.lu Tınaztepe Üniversitesi-Halkapınar Metro hattımızda geçici güzergah değişikliğine gidilecektir. 41376-41377 ID No.lu Tınaztepe Üniversitesi Yan Giriş Duraklarımız çalışmalar süresince hizmet dışı kalacak olup, 1267 Sokak ve Yahya Kemal Beyatlı Caddesi kesişimine 1 adet geçici durak tesis edilecektir."
866 VE 869 NUMARALI HATLAR DA ETKİLENDİ
Buca Toplu Konutları–Şirinyer Aktarma Merkezi (866) ve Buca Toplu Konutları–Üçkuyular Meydan (869) hatlarında da çalışma süresince düzenleme yapılacağı duyuruldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından şu ifadeler aktarıldı: "26 Kasım 2025 Çarşamba 09:00'dan itibaren geçerli olmak üzere; Buca İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 1202-1250 Sokaklar üzerinde yapılacak olan İZSU Çalışmaları nedeniyle, 866 No.lu Buca Toplu Konutları-Şirinyer Aktarma Merkezi ve 869 No.lu Buca Toplu Konutları-Üçkuyular Meydan hatlarımızda geçici güzergah değişikliğine gidilecektir.
41307-41305 ID No.lu Buca Oyak Sitesi Duraklarımız çalışmalar süresince hizmet dışı kalacak olup, hatlarımız Evka 1 Son Durağa kadar hizmet verecektir."
874 NO.LU İZKENT–ŞİRİNYER AKTARMA MERKEZİ HATTINDA DURAKLAR KAPATILDI
İZSU çalışmaları nedeniyle 874 numaralı İzkent–Şirinyer Aktarma Merkezi hattında da bazı duraklar geçici olarak devre dışı bırakıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından şu ifadeler aktarıldı: "26 Kasım 2025 Çarşamba 09:00'dan itibaren geçerli olmak üzere; Buca İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 1202-1250 Sokaklar üzerinde yapılacak olan İZSU Çalışmaları nedeniyle, 874 No.lu İzkent- Şirinyer Aktarma Merkezi hattımızda geçici güzergah değişikliğine gidilecektir. 41374-41375 ID No.lu Buca Oyak 2. Etap 41305-41360 ID No.lu Buca Oyak Sitesi Duraklarımız çalışmalar süresince hizmet dışı kalacaktır."