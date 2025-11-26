İzmir'de ESHOT kullananlar dikkat! Güzergahlar değişti

ESHOT'un sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, vatandaşların güncel bilgilere www.eshot.gov.tr adresinden ulaşabilecekleri hatırlatıldı.

475 NO.LU TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ–HALKAPINAR METRO HATTI

İZSU'nun Aydoğdu Mahallesi 1202-1250 sokaklarındaki çalışmaları nedeniyle 475 numaralı hattın güzergahı geçici olarak değiştirildi. ESHOT'un açıklamasına göre 41376-41377 ID numaralı Tınaztepe Üniversitesi Yan Giriş durakları çalışma süresince hizmet dışı kalacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından şu ifadeler aktarıldı: "26 Kasım 2025 Çarşamba 09:00'dan itibaren geçerli olmak üzere; Buca İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 1202-1250 Sokaklar üzerinde yapılacak olan İZSU Çalışmaları nedeniyle, 475 No.lu Tınaztepe Üniversitesi-Halkapınar Metro hattımızda geçici güzergah değişikliğine gidilecektir. 41376-41377 ID No.lu Tınaztepe Üniversitesi Yan Giriş Duraklarımız çalışmalar süresince hizmet dışı kalacak olup, 1267 Sokak ve Yahya Kemal Beyatlı Caddesi kesişimine 1 adet geçici durak tesis edilecektir."