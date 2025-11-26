İzmir’de hayvan damına uyuşturucu baskını: 2’si satıcı 3 şüpheli yakalandı

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün Sarnıç ormanlık alanda durumundan şüphelendikleri H.S. adlı bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan H.S.'nin, uyuşturucu maddeyi Suç Önleme Büro Amirliği'nce takibi yapılan A.I. isimli şahıstan aldığını belirtmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

ORMANLIK ALANDA HAYVAN DAMINA BASKIN

A.I.'nın ormanlık alanda hayvan damı olarak kullandığı adrese yapılan baskında uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen A.I. ve O.B. isimli şahıslar kıskıvrak yakalandı. Adreste yapılan detaylı aramada, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 40 gram esrar maddesi 3,5 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu nitelikli hap, 23 adet dolu av tüfeği kartuşu ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 72 bin 90 TL ve 210 Euro nakit para ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan A.I. ve O.B. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan yasal işlem başlatıldı. Uyuşturucu satın alan H.S. hakkında ise 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak' suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.