İzmir'de mağduriyetleri giderilmeyen vatandaşlar ayaklandı: 'Başımıza yıktıkları evlerimizi geri istiyoruz'

'ÇOK MAĞDURUZ'

Atamer Mahallesi Muhtarı Şenay Korkmaz, tünel çalışmalarına tepki göstermek için bir araya geldiklerini belirterek, "Gitgide evler paramparça oldu, bunun durdurulması için artık ne yapmak gerekiyor? Mahalle sakinleri burada ve çok mağduruz. Devletimizin bu işe el koymasını istiyoruz. Bu iş böyle giderse, can kaybı da yaşayabiliriz. Biri buna dur demeli." dedi.

VERİLEN KİRA YARDIMI YETERSİZ

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kamulaştırma için yaptığı teklifin yeterli bulunmadığını anlatan Korkmaz, "Büyükşehir sadece kira yardımı yapıyor, vatandaş da buna güvenemiyor. Kamulaştırma ücretleri düşük bulunduğu için teklif kabul edilmiyor. Güvenilse kiraya çıkılacak, ücret tatmin etse kamulaştırma yapılacak. Vatandaş şu an yerinden yurdundan olmak istemiyor, bekliyoruz." diye konuştu.