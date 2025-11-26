İzmir’de mezara yüzde 100 zam!

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından aile mezarlıklarına 2026 yılı itibariyle yüzde 100 zam yapılacak.

Konuyla ilgili eleştirilerde bulunan Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, kentte mezar alanları ile ilgili yetersizlikler varken şimdi de aile mezarlığı almak isteyen vatandaşların fahiş bir zamla karşı karşıya olduğunu söyledi.

DEFİN ALANI KALMADI

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi'nde açıklama yapan Altın keser, Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na 1,6 milyar lira bütçe ayrıldığını dile getirerek "Şu an İzmir merkezinde Kemalpaşa ve Seferihisar'da defin yapılabiliyor. Şehir merkezine yakın yerlerde bölgesel mezarlıklar yapılması lazım" dedi. Aile mezarlıklarına 2026 yılı itibariyle yüzde 100 zam yapılacağını söyleyen Altınkeser, "40 bin lirayı verdiğinizde evinize en yakın alana cenazenizi defnedebiliyorsunuz. Aile mezarlığı almak isteyenler ise, 2.3 metrekare için şu an 50 bin TL ödeyecek ama 2026'da 100 bin TL vermek zorunda. 3.3 metrekare 75 bin TL'den 150 bin TL'ye, 4.3 metrekare ise 100 bin TL'den 200 bin TL'ye çıkıyor" diye konuştu.