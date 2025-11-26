İzmir’de zehir tacirlerine çifte darbe

İZMİR'DE uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 316 bin 760 adet sentetik ecza ile 29 kilo 596 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Buca ilçesinde belirlenen adreste yapılan aramada 316 bin 760 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler B.P. ve K.K., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine başlatılan diğer operasyonda ise şüpheli, Bornova ilçesinde takibe alınarak yakalandı. Şüphelinin yanında bulunan çantalarda yapılan aramalarda 29 kilo 596 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.O. de, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.