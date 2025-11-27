İzmir’de öğrenci kartında yaş sınırı mahkemelik oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Haziran 2024 itibarıyla aldığı kararla 30 yaş üzerindeki öğrencilerin indirimli İzmirim Kart kullanımına son verilmesi, kentte hukuk mücadelesine dönüştü. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğrenim gören 61 yaşındaki Adnan Zağlı ile 45 yaşındaki eşi Günay Zağlı, karar sonrası ulaşım maliyetlerinin arttığı gerekçesiyle belediyeye karşı dava açtı. Çift, hem uzak kampüslerine ulaşımda hem de ikiz kızlarını yaz aylarında götürdükleri tekvando kursu nedeniyle ciddi maddi yük yaşadıklarını belirterek düzenlemenin iptalini talep etti. İzmir İdare Mahkemesi davayı reddetse de, dosya istinafa taşındı.

HUKUKA UYGUN DEĞİL

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, belediyenin 30 yaş sınırı uygulamasının hukuka uygun olmadığına hükmederek kararı bozdu. İstinaf kararında, öğrencilere tanınan indirimlerin sosyal devlet ilkesinin gereği olduğu vurgulandı; 30 yaş sınırının ise "çalışma hayatına katılım varsayımına" dayandığı belirtildi. Mahkeme, yaş kriterinin belirlenmesi sürecinde yeterli araştırma yapılmadığını, uygulamanın ölçülülük ilkesine aykırı olduğunu ifade etti. Kararda, belediyenin kamu kaynaklarını etkin kullanma ve sosyal desteği hedef kitleye yönlendirme gerekçelerinin meşru olduğu kabul edilse de, 30 yaş üstü öğrencilerin durumuna ilişkin kapsamlı veri toplanmadığı, yaş temelli ayrımın makul ve orantılı olmadığı kaydedildi. Belediye, istinaf kararının ardından dosyayı Danıştay'a taşıdı. Danıştay'ın belediye aleyhine karar vermesi durumunda, 30 yaş üzerindeki binlerce öğrenci için geriye dönük tazminat ödeme yükümlülüğünün doğabileceği belirtiliyor.