İzmir'de cani babaya müebbet hapis

'ADALET YERİNİ BULDU'

Oğlu Ahmet'i göğüs, karın ve bacak bölgelerinden defalarca bıçaklayarak canice öldüren Murat Doğanoğlu, cinayetin ardından evinin yakınlarındaki bir kahvehaneye kaçmış ve tuvalette yakalanmıştı. Ailenin avukatı Kemal Bilen, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Sanık hak ettiği cezayı aldı ve adalet yerini eksiksiz olarak buldu" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında yakalanan cani baba, hâkim karşısına çıktı. Ailenin avukatı Kemal Bilen, halk arasında 'kravat indirimi' olarak bilinen hiçbir iyi hal indiriminin Doğanoğlu'na uygulanmadığını ve ağırlaştırılmış müebbet cezasına hükmedildiğini duyurdu. Kararı duyan anne ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "On yedi yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığım eşim Murat Doğanoğlu'nun oğlunu öldürdüğü için aldığı bu ceza nedeniyle çok mutluyum. Bu cani bir daha gün yüzü görmesin."

