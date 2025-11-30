  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 30 Kasım Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 30 Kasım Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Kalabak
Hacıömerli

10:00 - 13:00
BERGAMA / İZMİR
Bölcek
Kadıköy

09:00 - 15:00
BEYDAĞ / İZMİR
Atatürk
Aktepe

09:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik

10:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Tırazlı
Kavacık

10:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Osmaniye
Fatih
Cumalı

09:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
29 Ekim

10:00 - 17:00
NARLIDERE / İZMİR
Limanreis

09:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Çiniyeri

09:30 - 17:30
TORBALI / İZMİR
Çapak

