İzmir’de elektrik kesintisi 30 Kasım Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte detaylar...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte detaylar...
09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Kalabak
Hacıömerli
10:00 - 13:00
BERGAMA / İZMİR
Bölcek
Kadıköy
09:00 - 15:00
BEYDAĞ / İZMİR
Atatürk
Aktepe
09:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik
10:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Tırazlı
Kavacık
10:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Osmaniye
Fatih
Cumalı
09:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
29 Ekim
10:00 - 17:00
NARLIDERE / İZMİR
Limanreis