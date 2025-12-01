İzmir’de elektrik kesintisi 1 Aralık Pazartesi

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 1 Aralık Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy

10:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Seklik

09:00 - 15:00
BEYDAĞ / İZMİR
Adaküre
Alakeçili

09:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
İnönü

10:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Menderes
Vali Rahmi Bey

10:00 - 14:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
Karaköy

12:00 - 17:30
ÇEŞME / İZMİR
Celal Bayar

10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Kıroba
Mazılı
İsmetpaşa
Kocaoba

09:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çamlı

09:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Devrim
Özgür

09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet

09:30 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Karaburç
Suludere
Çömlekçi
Aydoğdu
Başaran
Çanakçı

09:00 - 14:00
KONAK / İZMİR
Çınarlı

09:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Ahmetbeyli

09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Göktepe
Kır
Ayvacık
Karaorman
Bağcılar
Çaltı
Alaniçi

10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Horzum
Çamyayla

10:00 - 11:30
SEFERİHİSAR / İZMİR
Orhanlı

10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Ketenci
Fatih
Turan
Dumlupınar
Cumhuriyet
4 Eylül
Hürriyet
İbni Melek

09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Ahmetli

09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Ovacık
Yenice

