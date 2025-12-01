İzmir’de elektrik kesintisi 1 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 1 Aralık Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 1 Aralık Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy
10:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Seklik
09:00 - 15:00
BEYDAĞ / İZMİR
Adaküre
Alakeçili
09:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
İnönü
10:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Menderes
Vali Rahmi Bey
10:00 - 14:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
Karaköy
12:00 - 17:30
ÇEŞME / İZMİR
Celal Bayar
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Kıroba
Mazılı
İsmetpaşa
Kocaoba
09:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çamlı
09:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Devrim
Özgür
09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet
09:30 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Karaburç
Suludere
Çömlekçi
Aydoğdu
Başaran
Çanakçı
09:00 - 14:00
KONAK / İZMİR
Çınarlı
09:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Ahmetbeyli
09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Göktepe
Kır
Ayvacık
Karaorman
Bağcılar
Çaltı
Alaniçi
10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Horzum
Çamyayla
10:00 - 11:30
SEFERİHİSAR / İZMİR
Orhanlı
10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Ketenci
Fatih
Turan
Dumlupınar
Cumhuriyet
4 Eylül
Hürriyet
İbni Melek
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Ahmetli
09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Ovacık
Yenice