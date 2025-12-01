Son dakika: İZSU duyurdu: İzmir'in o ilçesinde 24 saatlik su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe su kesintilerini duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR SU KESİNTİSİ 1 ARALIK PAZARTESİ
ALİAĞASİTELER
01.12.2025 saat 10:07 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA BAHARİYE, BAHÇELİEVLER
01.12.2025 saat 14:49 ile 15:49 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ CUMHURİYET, İSTİKLAL, KIRKÖY, YENİ
30.11.2025 saat 16:09 ile 01.12.2025 saat 17:00 arasında yaklaşık 25 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN ATATÜRK
01.12.2025 saat 12:40 ile 16:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ YOLÜSTÜ
01.12.2025 saat 14:48 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ HAMAM
01.12.2025 saat 13:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR CUMHURİYET
01.12.2025 saat 12:30 ile 15:53 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI GÖLLÜCE
01.12.2025 saat 11:50 ile 14:49 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA CAMİATİK, SIRA, YELALTI, YENİ
01.12.2025 saat 12:40 ile 14:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.