İzmir Aralık ayında sanata doyacak

İzmir'de 1-7 Aralık'ta tiyatro, opera, konser ve sergilerden oluşan kültür sanat programı izleyiciyle buluşacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi, Elhamra Sahnesi'nde bugün ve 4 Aralık'ta "W.A. Mozart Konser Aryaları" konserini , Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde ise 6 Aralık'ta "Attila" operasını sahneleyecek. İzmir Devlet Tiyatrosu hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyicilerle buluşturacak.

ÖZEL İSİMLERLE KONSERLER

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Radyo-yu Hümayun", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Kaçaklar", Bornova Fuaye Sahnesi'nde "Böcek Oteli", Karşıyaka Fuaye Sahnesi'nde "Kırmızı Kanatlı Baykuş" izleyiciyle buluşacak. İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 4 Aralık'ta Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda konser verecek. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ise şef Alessandro Cedrone yönetiminde, solist Hyesang Park eşliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 5 Aralık'ta konser gerçekleştirecek. Metropol Orkestrası, "Volkan Konak ve Edip Akbayram'ı Anma" konserini 2 Aralık'ta AASSM'de gerçekleştirecek.