İzmir polisi rekor kırdı

İzmir'in Buca ve Karabağlar ilçelerinde emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda, zehir tacirlerine göz açtırılmadı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 2 milyon 321 bin 70 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İKİ EV DİDİK DİDİK ARANDI

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yıldız Mahallesi'nde 2 şüphelinin adreslerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon kapsamında şüphelilerin evlerinde yapılan detaylı aramada toplam 11 bin 296 adet sentetik ecza ele geçirilirken, B.G. ve T.G. adlı zehir tacirleri gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.

TORBACILARA DAĞITILACAKTI

Karabağlar'da düzenlenen operasyonda ise, 2 milyon 309 bin 774 sentetik hap ele geçirildi. Polis yetkilileri, bu miktarda uyuşturucunun kentte tek seferde ele geçirilen en yüksek sentetik hap miktarı olduğunu belirtti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar'da iki farklı evde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu ve 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına dağıtılacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Ekiplerin yaptığı aramalarda ele geçen 2 milyon 309 bin 774 sentetik hap imha için toplanırken, 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.