Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 2 Aralık Salı

İzmir'de elektrik kesintisi 2 Aralık Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 2 Aralık Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 ARALIK SALI

09:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Şakran Sayfiye

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Sağancı

09:00 - 15:00
BEYDAĞ / İZMİR
Bakırköy
Karaoba

13:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Evka 3
Erzene

10:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Barış
Vali Rahmi Bey

09:00 - 15:00
ÇEŞME / İZMİR
Ildır

09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Hacıveli
Kemal Atatürk
Yenibağarası
Yeniköy

09:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çamlı

09:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Gazi
Özgür

09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan

09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet

09:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Mehmet Akif Ersoy
Örnekköy
Yukarıkızılca Merkez

10:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Şemsiler
Arkacılar

09:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
26 Ağustos
Ulubatlı
Yavuz Selim
Zeybek

09:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Kemalpaşa

09:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
Emiralem Merkez

09:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Zafer

09:00 - 15:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Düzce
Ulamış

09:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Küçükkale

09:30 - 15:30
TORBALI / İZMİR
Karşıyaka
Yedi Eylül
Atatürk

09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Ovacık
Yenice

