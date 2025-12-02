İzmir'de elektrik kesintisi 2 Aralık Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektriklerin hangi ilçelerde ne kadar süreli kesileceği merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri paylaştı. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 ARALIK SALI
09:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Şakran Sayfiye
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Sağancı
09:00 - 15:00
BEYDAĞ / İZMİR
Bakırköy
Karaoba
13:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Evka 3
Erzene
10:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Barış
Vali Rahmi Bey
09:00 - 15:00
ÇEŞME / İZMİR
Ildır
09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Hacıveli
Kemal Atatürk
Yenibağarası
Yeniköy
09:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çamlı
09:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Gazi
Özgür
09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan
09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet
09:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Mehmet Akif Ersoy
Örnekköy
Yukarıkızılca Merkez
10:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Şemsiler
Arkacılar
09:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
26 Ağustos
Ulubatlı
Yavuz Selim
Zeybek
09:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Kemalpaşa
09:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
Emiralem Merkez
09:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Zafer
09:00 - 15:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Düzce
Ulamış
09:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Küçükkale
09:30 - 15:30
TORBALI / İZMİR
Karşıyaka
Yedi Eylül
Atatürk
09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Ovacık
Yenice