Tire’de altyapı çalışması işkenceye dönüştü

İzmir Tire'de, bazı ana caddelerde başlayan alt yapı çalışmaları esnaf ve vatandaşı canından bezdirdi. Haftalardır süren çalışmaların, yağan şiddetli yağmurlarla birlikte adeta işkenceye dönüştüğünü belirten esnaflar, "Altyapı çalışmaları işlerimizi olumsuz etkiledi. Kış ortasında, üstelik sağanak yağmurların beklendiği bir dönemde bu çalışmalara başlanması doğru planlama mı?" diye sordular. Tire'nin en işlek noktalarından biri olan caddenin haftalardır şantiye görünümünde olması, belediyeye yönelik altyapı planlamasının zamanlamasına yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi. Çamurla boğuşan vatandaşlar da, "Altyapı elbette yapılmalı ama doğru zamanlama ve koordinasyon şart" diyerek tepkilerini dile getirdi.