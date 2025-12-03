AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı: Siz önce yarım bıraktığınız işi bitirin

2.5 MİLYONLUK FİNANSMAN

Başkan Saygılı yaptığı açıklamada, "CHP Belediyeciliğini anlamakta gerçekten 'Güç'lük çekiyoruz! CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaparken; Ege Mahallesi köprülü kavşağı ve yan yolları için İller Bankası'ndan 38 milyon Euro, yaklaşık 2 milyar TL'lik, 25 yıl vadeli ve Çevre Bakanlığı garantili finansman sağlandı. 1 milyar TL'lik itfaiye araç alımı için yine devletimizin desteğiyle kredi temin edildi. Tüm bu büyük projelerin Ankara nezdindeki görüşmelerinde siz bizzat yer aldınız. Yani hükümetimiz İzmir için kaynak üretti, proje için kapıları açtı, finansman sağladı!" bilgisini hatırlattı.