Buca Belediyesi’nden işçilere açık tehdit

İzmir'de Buca Belediyesi'nin Kent Lokantalarında çalışan işçiler 4 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle 24 Kasım Pazartesi günü iş bırakmıştı. 1 hafta süren grev sonucu işçilerin hesaplarına 30 bin TL yatırıldı. 1 Aralık Pazartesi günü itibariyle lokantalarda yemek çıkmaya başlarken, Buca Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Veli Balyemez, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın işçilere aba altından sopa gösterdiğini ileri sürdü.

"DEKONTLARI YAYINLASIN"

Balyemez, "Belediye başkanı kent lokantasının çalışanlarını maaşlarının ödendiğini söylüyorsa ödeme dekontlarını yayınlasın. Görkem Duman işçilerle yaptığı görüşmede, 'Şu an ödeyemiyoruz, sıkıntılarımız var, bizimle çalışmak isteyen çalışır istemeyen kendi bilir' demiş. Yani Başkan aba altından sopa gösteriyor" dedi.