Engelli dostu İzmir

İzmir engelli vatandaşlar için daha kolay yaşanılabilir bir şehir haline geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, engellilere yönelik istihdam, sosyal yaşam, eğitim, spor, kültür sanat gibi alanlarda hizmet veriyor. Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalardan, kentte yaşayan engelli vatandaşlar yararlanıyor. Çalışmalar, engellilerin toplumsal hayata aktif katılımını artırmak, amacıyla verilen çeşitli hizmetleri kapsıyor.Bu arada çalışmalar kapsamında Engelli Hizmetlerine Yönelik İzmir Yaklaşımı ve Eylem Planı hazırlandı. 90 faaliyet tanımını kapsayan çalışma, tüm engelli gruplarını kapsayan ilk yerel eylem planı oldu. Plan, erişilebilirlikten eğitime; istihdamdan sosyal yaşama kadar birçok alanda dönüşüm hedefleyen bir yol haritası olarak belirlendi. Bu kapsamda engellilere yönelik hizmet merkezlerinin sayısı artırılacak. Aynı doğrultuda 95 mekana Kırmızı Bayrak verildi. İzmir'deki plajların engelliler için erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.