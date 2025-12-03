İzmir'de çöp krizi CHP'yi karıştırdı: İlçe belediyeleri karşı çıktı!

Bu süreçte Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da geçici izinle Harmandalı'na çöp dökülmesine tepki göstermiş, "Bir karış toprağımızda çöp istemiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

GERİLİM ARTTI Harmandalı Çöplüğü'nün kapatılmasıyla İzmir'in günlük 5 bin tonluk çöpü geçici olarak Büyükşehir Belediyesi'nin elinde kaldı.

İzmirli vatandaşlar ve çevre örgütleri, alternatif alanların belirlenmesi ve çöp sorununun çözülmesinde alınacak kararlara odaklandı.

Belediye yetkilileri, hem çevresel hem de sosyal etkileri dikkate alarak uygun bir çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de çöp meselesi, sadece belediyeler arasında değil, kent sakinleri ve çevre grupları arasında da tartışmaların merkezinde bulunuyor.