Haberler İzmir İzmir'de hayal tacirine 3 ay tazyik hapsi

METİN BURMALI









İzmir'de yaşayan İskender (61) Dürdane ve Gürkan (60) çiftinin Karadağ'da ev almak için danışman olarak tuttukları ve kendilerini 300 bin avro dolandırıldığını öne sürüldükleri Çınar Ş.'ye, hakkında açılan 'alacak' davasında 3 ay tazyik hapsi verildi.

Kararda; gerekçe olarak Çınar Ş.'nin daha önce ödemeyi taahhüt ettiği 300 bin avroluk paranın 35 bin avroluk ilk taksiti ödememesi gösterildi.