İzmir'de hayal tacirine 3 ay tazyik hapsi

İzmir'de yaşayan İskender (61) Dürdane ve Gürkan (60) çiftinin Karadağ'da ev almak için danışman olarak tuttukları ve kendilerini 300 bin avro dolandırıldığını öne sürüldükleri Çınar Ş.'ye, hakkında açılan 'alacak' davasında 3 ay tazyik hapsi verildi.
Kararda; gerekçe olarak Çınar Ş.'nin daha önce ödemeyi taahhüt ettiği 300 bin avroluk paranın 35 bin avroluk ilk taksiti ödememesi gösterildi.
CİNAYET ŞÜPHESİ
Çınar Ş.'nin avukatı tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan savunmada ise Çınar Ş.'nin Gürkan ailesiyle ilgili bir cinayet olayını haberlerde okuduğu, bu nedenle paranın suça karışmış olabileceğinden şüphelendiği ifade edildi.
Avukat, Çınar Ş.'nin bu durumu Türkiye'deki yetkililere bildirdiğini ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) iki kez başvuru yaptığını belirtti.
Olayla ilgili hem Türk hem de Karadağ makamları soruşturma yürütüyor.